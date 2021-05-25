Впервые в истории: Беларусь и Латвия рвут дипломатические связи

Белоруссия и Латвия сегодня к вечеру остались полностью без дипломатической связи. Минск и Рига обоюдно высылают посольства обеих стран в полном составе, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Первый шаг сделал официальный Минск.

Настолько серьезно отношения обострились впервые за всю историю. К таким последствиям привел скандальный жест мэра Риги и главы латвийского МИД, которые сорвали государственный флаг Беларуси.

Власти Риги подняли среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция вместо государственного флага Беларуси. Об этом председатель Рижской городской думы Мартиньш Стакис сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Среди флагов чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Беларуси, который мне доверили белорусские политэмигранты!, — написал Стакис.

Он также отметил, что решение снять флаг принято, так как по мнению властей Риги "флаг Беларуси символизирует режим, который поддерживает государственный терроризм".