Air Astana объяснила отмену рейсов в Минск

Вечером 24 мая стало известно, что Air Astana отменила запланированный на 31 мая рейс Алматы - Минск. В авиакомпании раскрыли детали, почему было принято такое решение, передает zakon.kz.

Air Astana отменила запуск авиасообщения по маршруту Алматы - Минск, которое планировалось открыть 31 мая 2021 г. Решение об отмене рейсов было принято 20 мая и связано с низкой коммерческой загрузкой. Уведомления пассажирам об отмене рейсов были направлены в тот же день, - сообщили в авиакомпании.

В начале мая авиакомпания анонсировала запуск рейсов из Алматы в Минск с 31 мая. Самолеты должны были летать два раза раза в неделю по понедельникам и четвергам.