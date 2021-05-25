Полицейский выстрелил в себя в здании прокуратуры

В здании прокуратуры старший следователь Железинского района Павлодарской области выстрелил в себя, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области отметили, 24 мая в Казнете появилась рассылка, что старший следователь Железинского района покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из табельного оружия.

В полиции опровергли информацию о гибели полицейского и заверили, что его здоровью ничего не угрожает.

23 мая в 18.10 в селе Железинка в здании прокуратуры старший следователь райотдела полиции произвел выстрел в свое правое плечо. Сотрудник был госпитализирован в больницу, где его прооперировали. На сегодняшний день состояние стабильное, жизненно важные органы и кости не повреждены, его здоровью ничего не угрожает, – отметили в ведомстве.

По данному факту управлением собственной безопасности ДП начато досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан.

Обстоятельства и причины выясняются, - добавили в полиции.