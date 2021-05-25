Улицу Розыбакиева в Алматы перекроют в двух местах

В Алматы на время реконструкции теплосетей закроют проезд по двум участкам улицы Розыбакиева, сообщает zakon.kz.

С 26 мая по 25 июня 2021 года будет закрыто движение транспорта по улице Розыбакиева от улицы Березовского до улицы Ходжанова.

А с 26 июня по 25 июля года – от улицы Байкадамова до улицы Березовского.

Как передает ТОО "Алматинские тепловые сети", вводимые ограничения связаны с плановой реконструкцией магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этих уличных сегментов.

Для сохранения комфортных условий местным жителям горячая вода в их дома будет подаваться по возводимой сейчас временной схеме горячего водоснабжения.

Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанных участков. ТОО "Алматинские тепловые сети"