На Алаколь и Бухтарму туристов без ПЦР-теста не пустят

Власти Восточно-Казахстанской области приняли новые правила для туристов, желающих посетить Алаколь и Бухтарму, одно из правил - обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста или вакцинация от коронавируса, передает zakon.kz.

В Восточном Казахстане ограничительные меры продлили до 6 июня. По-прежнему жесткие ограничения действуют в Семее, Усть-Каменогорске, а также Аягозском районе. В связи с довольно высокой заболеваемостью здесь действуют правила "желтой" зоны. Вместе с тем по выходным разрешено открываться рынкам и торговым центрам. Продлили работу кафе, ресторанов и летних площадок. По-прежнему запрещены коллективные мероприятия, поминки, а также работа боулинг-центров, бильярдных и аттракционов в закрытых помещениях, - говорится в сообщении, опубликованном телеканалом "КТК".

Как уточняется, в зонах Бухтарминского водохранилища, озера Алаколь и санатории "Рахмановские ключи" с 1 июня разрешили подготовку к туристическому сезону, но с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, масочного режима и социальной дистанции. Работать они будут лишь при внедрении системы Ashyq.Туристы смогут заехать на базу отдыха только с "зеленым" и "синим" статусами. Без проверки допуск разрешен отдыхающим с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком не более трех суток или паспортом вакцинации.

Во всех городах и районах области, за исключением городов Усть-Каменогорска, Семея и Аягозского района, будет действовать режим ограничений и разрешения работы объектов, предусмотренных для "зеленой" зоны. В "зеленой" зоне объектам общественного питания в помещении по типу ресторан-кафе, а также летним площадкам разрешено работать до двух ночи.

