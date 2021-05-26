Похолодание ожидается в Казахстане

Антициклон из районов Карского моря ослабит жару в Казахстане, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на 27-29 мая.

По данным синоптиков, 27 мая на западные, северные, а с 28 мая на центральные и восточные регионы Казахстана начнет оказывать свое влияние антициклон из районов Карского моря.

Подпитываясь холодными северными потоками, он принесет с собой понижение температуры воздуха: в западных регионах ночью до 10…22°С, днем до 27…35°С, на севере, центре и востоке страны - ночью до 5…15°С, днем до 17…28°С тепла. Пройдут дожди с грозами, ночью 28 мая в Восточно-Казахстанской области местами сильные дожди. Также ожидается шквалистый ветер, возможно выпадение града, - отметили метеорологи.

Однако понижение температуры воздуха не затронет южные регионы республики.

Они по-прежнему будут находиться под влиянием теплых воздушных масс, и только под влиянием фронтальных разделов на юго-востоке страны пройдут кратковременные дожди с грозами, - добавили в ведомстве.