Решение по закону о защите животных есть - Дарига Назарбаева

В столице прошло заседание круглого стола по обсуждению вопросов ответственного обращения с животными, сообщает zakon.kz.

В заседании приняли участие директор Фонда Нурсултана Назарбаева, депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева, депутаты Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева и Вера Ким, также руководители приютов для животных и волонтерских инициативных групп из регионов.

На уважительном отношении к окружающему миру, природе, живым существам должно строиться общество. Эти ценности должны передаваться из поколения в поколение. Хорошо, что зоозащитники, как эксперты в этой области, активно вносят свои предложения по совершенствованию законодательства, формированию нового закона. И этот закон будет принят, принципиальное решение по нему есть. Это вопрос времени. Закон о защите животных должен создавать условия, а не ограничения. Дарига Назарбаева

За последние 4 года наблюдается увеличение количества отловленных и уничтоженных бездомных собак и кошек на 21%.

Объективным ответом на переполненность приютов стала бы "Программа выпуска", когда животное, попадая в приют, получает услуги по уходу, комплекс вакцинации, лечение при необходимости, стерилизацию и чипирование. Далее животное выпускается на улицу и дальше проживает в системе инфраструктурной поддержки - кормушки, места для обитания, специально оборудованные городские зоны. руководитель Ассоциации "Inucobo" Лилия Сарсенбаева

По ее словам, международный опыт показывает, что необходимо не пожизненное содержание животных в приютах, а поддержка в городской среде (кормушки, будки), так как животные помогают поддерживать экосистему города и защищают от вредителей.

В 2019 году ассоциация инициировала законопроект об ответственном обращении с животными, который сейчас обсуждается в рабочих группах.

Кинолог и волонтер из атырауского фонда "Дари Добро" Джабасов Мамучар рассказал о программе стерилизации бездомных животных. Данный фонд реализует такую программу уже 3 год - в 2019 году за счет средств акимата, дальше - уже благодаря помощи неравнодушных людей.

В свою очередь зоозащитница из Нур-Султана Айгуль Хасанова поделилась неудачным опытом совместной работы с местным исполнительным органом. Она рассказала, что группа волонтеров была готова взять приют, который находится на балансе у государства в доверительное управление. Но "Астана-Ветсервис" выставил неподъемные условия - 21 млн тенге депозит, высокие тарифы на коммунальные услуги. В результате, сейчас приют остался на полном содержании государства.

Если бы нам сделали мораторий хотя бы на оплату коммунальных услуг сроком на 1 год, можно было бы создать все условия и выйти на самоокупаемость, - посетовала она.

На заседании также озвучены предложения зоозащитников по поводу внедрения "Уроков добра", нацеленных на формирование в сознании молодежи гуманного отношения к животным, специальной animal-терапии для детей с задержками развития, проблемами речи и слуха.

Необходима воспитательная работа с детьми. Не факультатив, а полноценный урок по ответственному отношению к животным. Дети стесняются спасать животных, боятся приносить домой - их ругают родители. У ребенка закладывается норма, что животные - это плохо, с ними можно как угодно обращаться, - отметили волонтеры.

Кроме того, руководители приютов поделились своими планами по строительству современных и благоустроенных приютов в городах Семей и Актау, которые станут полноценными социальными объектами. Для этого необходима поддержка на национальном уровне - внесение необходимых законодательных поправок и решение административных препятствий.

Также зоозащитники предложили: