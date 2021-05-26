Лукашенко обратился к Байдену и Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Джо Байдену и Владимиру Путину, сообщает zakon.kz.

Что касается встречи Байден-Путин. (...) Вообще, публично хочу пригласить в Беларусь, если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, сядем, обсудим все проблемы. Ну, я знаю, что Путин с удовольствием приедет в Минск. Пусть он (Байден - прим. ред.) соглашается. Вот это будет обсуждение, - сказал Лукашенко во время встречи с парламентариями и представителями органов госуправления.

Как отметил белорусский лидер, он знает, что Путин кажет Байдену по Беларуси.

Потому что я знаю, что он ему по телефонному разговору говорил, и Байдену пришлось оправдываться. В этом плане Путин очень порядочно поступил. Александр Лукашенко

Читайте также: Путин и Байден встретятся 15-16 июня в Женеве

Ну, а может быть, (Байден - прим. ред.) рискнет. Мы же запросто посадить самолет можем. У нас полоса. Две полосы, на любую сядет. Истребители поднимем и будем сопровождать от границы с Польшей. (...) Мы три поставим: два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если с ПЗРК на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу. Поэтому, милости просим, ждем его в Беларуси. Вот тут обсудим белорусскую проблематику, - пошутил белорусский лидер.