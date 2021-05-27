Концепцию развития науки до 2025 года разработали в Казахстане

Министерство образования и науки подготовило проект постановления правительства "Об утверждении Концепции развития науки Республики Казахстан до 2025 года", передает zakon.kz.

При разработке данной Концепции были учтены рекомендации ОЭСР в рамках Обзора практики устранения барьеров и ограничений в сфере функционирования рынка услуг НИР в государствах-членах ЕАЭС, - говорится в документе.

Концепция направлена на решение прикладных проблем национального уровня. Реализация Концепции способствует устранению барьеров, препятствующих привлечению инвестиций из частного сектора в науку и развитию науки в целом, повышению глобальной конкурентоспособности казахстанской науки и увеличению ее вклада в социально-экономическое развитие страны.

На 2021-2023 годы утверждены новые приоритетные направления развития науки:

Рациональное использование водных ресурсов, животного и растительного мира, экология; Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции; Энергетика и машиностроение; Информационные, коммуникационные и космические технологии; Научные исследования в области естественных наук; Наука о жизни и здоровье; Исследования в области образования и науки; Исследования в области социальных и гуманитарных наук; Устойчивое развитие АПК и безопасность сельскохозяйственной продукции; Национальная безопасность и оборона.

По данным министерства, на сегодняшний день аккредитованы 1034 субъекта научной и научно-технической деятельности, среди которых 626 юридических и 408 физических лиц.

Ежегодно организациями образования РК выпускается в среднем 670 докторантов и около 20 тыс. магистрантов.

Несмотря на проводимую государственную политику по развитию науки, в настоящее время Казахстан занимает следующие позиции в мировых рейтингах конкурентоспособности.

Так, согласно Global Innovation Index Казахстан в 2020 г. занял 77 место из 131 стран. Global Innovation Index складывается из 82 различных переменных, характеризующих инновационное развитие стран мира.

В соответствии с отчетом ГИК ВЭФ Казахстан в 2019 г. по фактору «Инновационный потенциал» опустился в рейтинге с 87 на 95 место среди 141 страны. Снижение показателя связано с низкими объемами расходов на НИОКР по сравнению со странами ОЭСР (0,12% от ВВП), с низким уровнем узнаваемости научных институтов (0,01 из 100), низким уровнем заявок на регистрацию товарного знака (195 ед. на 1 млн. человек).

Согласно ежегодному индексу инноваций Bloomberg в 2020 году Казахстан занял 59 место из 200 проанализированных стран. Данный индекс рассчитывается по 7 индикаторам, таким как патентная активность, количество ученых, эффективность высшего образования, количество технологических компаний, продуктивность, количество производств с надбавленной стоимостью и расходы на НИОКР относительно ВВП.

Как отмечается, основные подходы Концепции направлены на достижение Стратегического показателя Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года "Инновационный потенциал" ГИК ВЭФ, место в рейтинге 70 в 2025 году.

Реализация Концепции будет осуществлена в рамках Общенационального приоритета 3 "Качественное образование" задачи 6 "Повышение глобальной конкурентоспособности казахстанской науки и увеличение ее вклада в социально-экономическое развитие страны" Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года.

Концепция сохранит преемственность и будет нацелена на повышение глобальной конкурентоспособности казахстанской науки и увеличение вклада науки в социально-экономическое развитие страны, через повышение результативности научных исследований, обеспечение прозрачности и транспарентности при финансировании научных проектов, увеличение качества материально-технического оснащения научных организаций, развитие потенциала ученых и исследователей и др., - отмечают разработчики.

Основные принципы развития науки

Реализации Концепции будет осуществляться на принципах доступности, открытости и гласности, обратной связи.

Принцип доступности предполагает, что мероприятия Концепции должны быть доступны для всего научно-технического потенциала и включать в себя подходы и инструменты, максимально охватывающие все отрасли развития науки. Для этого будут реализованы мероприятия с учетом потребностей бизнеса научных разработок.

Принцип открытости и гласности предусматривает вынесение Концепции на обсуждение широкой научной общественности с целью повышения результативности принимаемых мер. Для этого проведены обсуждения с участием ведущих стейкхолдеров науки, что позволило учесть позиции всех заинтересованных лиц и организаций.

Принцип обратной связи предполагает решение основных проблемных вопросов не только в рамках проведения научно-технических исследований, но и с использованием цифровых ресурсов в сфере науки, реализация поставленных задач стимулирует рост конкурентоспособности отечественной науки и повысит ее вклад в социально-экономическое развитие станы.

Для достижения поставленной цели определены три основные направления:

В центре внимания – Ученый (Развитие научного потенциала ученых); Сильные Институты – Сильная Наука (Обеспечение высокого качества институтов научной экосистемы); Наука – Стране (Участие науки в решении прикладных проблем социально-экономического развития национального уровня).





Для реализации вышеуказанных задач будут достигнуты целевые индикаторы, направленные на повышение глобальной конкурентоспособности казахстанской науки, увеличение ее вклада в социально-экономическое развитие Республики Казахстан и привлечение науки для решения прикладных проблем национального уровня,- говорится в документе.

Ожидается достижение положительных изменений и целевых значений, определяемых на основе оценки количественных и качественных наукометрических показателей науки.

Реализация Концепции будет осуществляться в три этапа.

На начальном этапе планируется проведение полного анализа текущего состояния потенциала кадрового состава науки и научных организаций. Также будет проведен мониторинг качества казахстанских научных изданий. Будут проведены тренинги и семинары по повышению навыков по академическому письму, английскому языку, подаче заявок на международные гранты, навыкам коммерциализации РННТД, подаче заявок на патенты, навыкам маркетинга, навыкам PR продвижения и персонального бренда и др.

На основном этапе будут внесены изменения и дополнения в действующие нормативные правовые документы. Будет проведен аудит всех научных организаций на предмет эффективности и результативности их работы, а также оценка их материально-технического оснащения. Будут предоставлены соответствующие виды финансирования, в том числе базовое, грантовое, программно-целевое, гранты на коммерциалищзацию РННТД и др. Будут проведены форсайтные исследования при участии ведущих ученых и предпринитаелей страны и др.

На завершающем этапе будут определены приоритеты развития науки, обновлено материально-техническое оснащение научных организаций, количество казахстанских статей и обзоров, опубликованных в рейтинговых изданиях Q1 и Q2 будет значительно увеличено, отечественный рынок будет обеспечен новыми наукоемкими производствами, созданными на основе казахстанских научных разработках, будет налажена практика выплаты авторского вознаграждения разработчикам РННТД и объектов интеллектуальной собственности и т.д.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 9 июня.