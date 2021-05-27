Бекшин рассказал о третьей волне коронавируса

Жандарбек Бекшин объяснил причины спада третьей волны коронавируса в Алматы, сообщает zakon.kz.

По словам главного государственного санитарного врача города, это обусловлено несколькими предпоссылками.

В первую очередь, это сдерживание распространения инфекции принятыми ограничительными мерами на объектах и в социуме. Второе, образование 22-25% иммунной прослойки среди населения, которая образована за счет переболевших в этом и прошлом годах, - отметил он на онлайн-пресс-конференции.

Кроме того, согласно анализу возрастного состава, были выявлены изменения.

Снизилась заболеваемость среди граждан от 40 до 60 лет. В то же время отмечается рост заболеваемости от 20 до 40 лет. Это связано с тем, что данная категория больше посещает общественные места и меньше вакцинируется, - уточнил Бекшин.

Врач добавил, больше всего заражаются нерабочие граждане. А также, резко возросло число зараженных среди школьников.