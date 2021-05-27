Когда отменят масочный режим, рассказал Алексей Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, при каких условиях отменят масочный режим в Казахстане. По планам ведомства, обязательное ношение масок отменят осенью текущего года, передает zakon.kz.

Министр Цой в интервью Нартаю Аралбайулы рассказал, что ведомство обновляет данные по развитию ситуации с Covid-19 каждые две недели.

Каждые две недели, с учетом новых данных мы рассчитываем новые прогнозы. Сейчас мы идем по оптимистическому сценарию. На сегодняшний день у нас ежедневно выписывается больше человек, чем поступает в больницы. И это очень важный показатель.

По словам Алексея Цоя, в Казахстане отменят масочный режим, когда в стране будет привито 60% населения.

По примеру других стран мы видим, как отменили масочный режим в США, Израиле. В этих странах привито 60% населения, у жителей выработался коллективный иммунитет. Когда у нас в стране будет привито 60% населения, мы планируем поэтапно отменять масочный режим.

По расчетам Минздрава, такого уровня вакцинации Казахстан достигнет к сентябрю текущего года.

У нас сейчас привито 2 миллиона человек. То есть практически каждый десятый житель. И число вакцинированных ежедневно растет. Мы говорим, когда жители пройдут вакцинацию первым компонентом, защита иммунитета от вируса уже возрастает на 80%.

Как поясняет министр, вирус передается от человека к человеку, на человеке, который получил вакцину, передача вируса останавливается.

Если большинство граждан вакцинировано, вирус дальше не передается кому-то другому. Мы постараемся и приглашаем вакцинироваться граждан.

Мы не хотим форсировать события, вакцинация должна пройти добровольно. министр Алексей Цой

На сегодня полный курс вакцинации прошли 997 360 человек.