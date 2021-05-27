Дарига Назарбаева посетила новый парк в Нур-Султане

Парковая зона недалеко от здания Музея Первого Президента РК - Елбасы пополнилась новыми спортивными площадками и зонами отдыха, сообщает zakon.kz.

Парк для жителей столицы и гостей города является одним из излюбленных мест отдыха. Здесь у здания Музея установлены новые современные детские игровые зоны, сценическая площадка, зона "Workout", 3 поля для стритбола. Объекты размещены благодаря финансовой поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева.

В честь их открытия сегодня проведена праздничная программа, в рамках которой организованы танцы с участием творческих коллективов, аниматоров, развлекательные игры.

Новые места досуга посетили директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева, первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек.

В разговоре с Даригой Назарбаевой и Бауыржаном Байбек посетители парка поделись своими впечатлениями:

Здесь так уютно. Это место понравится всем. Хочется подолгу гулять здесь. Детям весело тут. Эти необычные фонтаны, игровые площадки привлекают людей. жительница города Айнура Жакупова

Я из Караганды. Приехала в гости к сестре. Она предложила прогуляться здесь. Мне нравится. Тут комфортно и красиво. Думаю, парк с его разными площадками понравится всем – и детям, и любителям спорта, и пожилым людям. Ляззат Аманбаева

На сегодняшний день закончен первый этап создания парка, в рамках которого созданы все условия для проведения досуга детьми и взрослыми. Благоустроительные работы будут продолжены. На втором этапе запланирована посадка деревьев, будет выделена специальная вело и беговая дорожка. В зимнее время на территории появятся ледовый каток и лыжная трасса.