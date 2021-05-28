Казахстанская сборная 28 мая сыграет с Канадой на ЧМ по хоккею

Сегодня, 28 мая, состоится матч между сборными Казахстана и Канады на ЧМ-2021 по хоккею, передает zakon.kz.

Матч начнется в 19:15 по времени Нур-Султана на стадионе "Арена-Рига", пишет Sports.kz.

Сборная Казахстана начала турнир с побед в серии буллитов над Латвией и Финляндией, затем проиграла США и выиграла у Германии.

После матчей США - Латвия (4:2) и Финляндия - Италия (3:0) турнирное положение в группе В чемпионата мира выглядит следующим образом (у всех по 4 матча).

Финляндия - 10, Германия, США - 9, Казахстан, Латвия - 7, Канада, Норвегия - 3, Италия - 0.

В плей-офф выходит четыре команды. "Кленовым листьям" предстоит сыграть еще три матча: Казахстан (28 мая), Италия (30 мая), Финляндия (1 июня).

Канада в случае любого поражения в группе в основное время потеряет практически все шансы выйти в четвертьфинал:

- у Финляндии уже 10 баллов;

- у Германии и США уже по 9 очков - и по личным встречам они тоже выше канадцев;

- Латвии нужно набрать 2 очка в 3 матчах (игра с Норвегией - очевидный вариант) - по личным встречам и они выше канадцев;

- Казахстан также претендует на место в плей-офф - при победе хотя бы над Италией он наберет 10 баллов.