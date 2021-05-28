Вместо шести доставили двух - институт о "побеге" обезьян

СМИ написали, что макаки, на которых планировали испытать казахстанскую вакцину, сбежали при транспортировке в Отар. В институте, который занимается вакциной, рассказали, что обезьян потеряли не ученые, а поставщик, передает корреспондент zakon.kz.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что обезьяны, на которых планировали испытать казахстанскую вакцину от коронавируса, сбежали по дороге в Отар. Сообщалось, что животных искали два дня в степи, но так и не нашли.

Чтобы узнать правда ли это мы обратились в Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, который занимается разработкой вакцины.

Там ответили, что договор о поставке обезьян был заключен 9 июля 2020 года. ИП "Шерхан" обязался поставить шесть взрослых обезьян до 24 июля, но не выполнил все условия договора.

"Шерхан" доставил только двух обезьян. Остальных животных поставщик не доставил, ссылаясь на разные причины, в том числе сообщив, что потерял их при транспортировке.

Из-за сложившихся обстоятельств договор был расторгнут. При этом, отметили в институте, ущерба государству и НИИ не было причинено.

В связи с этим сообщаем, что обстоятельства, указанные в сообщениях в СМИ основаны на сведениях, представленных поставщиком, - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что обезьян в итоге доставили из Научно-исследовательского института медицинской приматологии, который расположен в Сочи.

Кроме обезьян в опытах использовали белых мышей, крыс, сирийских хомяков, хорьков и кроликов. Эти лабораторные животные были использованы в достаточном количестве согласно требованиям протокола клинических исследований медицинских препаратов.

Айтурган Азимжанова