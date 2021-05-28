Чему Норвегия и другие страны могут поучиться у Казахстана 

Вопросы сохранения межнационального согласия, укрепления дружественных отношений между этносами сегодня обсудили в рамках онлайн-семинара "Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия", сообщает zakon.kz.

Семинар был проведен в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан по инициативе Фонда Нурсултана Назарбаева и его норвежских партнеров, а также при поддержке Посольства Казахстана в Осло.

В телемосте, соединившим Нур-Султан и Осло, приняли участие экс-генеральный директор Саамского Парламента Руне Фьельхейм, директор Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Ержан Салтыбаев, председатель Правления Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев, а также лидер еврейской общины в г. Осло и экс-заместитель главы Центра по борьбе с расизмом Эрвин Коэн. С прямым включением из Гааги к дискуссии присоединился также Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, экс-министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов.

Модератором мероприятия выступил норвежский журналист, бывший иностранный корреспондент и глава новостного отдела телеканала "TV2" Томас Хеншен.

Участники семинара отметили бесспорные успехи Казахстана, переступающего в текущем году 30-летний рубеж развития. Наряду с динамикой экономической модернизации за годы независимости, были особо отмечены успехи страны в консолидации полиэтнического и мультиконфессионального общества.

Открывая семинар, Кайрат Абдрахманов в своем выступлении заявил, что в сегодняшнем мире значение толерантности как одного из главных факторов стабильности трудно переоценить. Именно поэтому одним из наиболее значимых достижений современного Казахстана был назван успех в сохранении мира в условиях многонационального государства.

Мысль казахстанского дипломата продолжил Ержан Салтыбаев, по словам которого построение процветающего государства, где во главу угла поставлены стабильность и единство народа, стало возможным благодаря реализации мудрой политики Первого Президента – Елбасы Н.А. Назарбаева.

Эрвин Коэн, в свою очередь, представил аудитории краткий экскурс в историю развития прав национальных меньшинств в Норвегии и процесс становления современного норвежского общества,

где социальная защита сегодня тесно связано с такими ценностями, как равенство и равноправие.

В ходе дискуссии с модератором на тему о том, чему Норвегия и другие страны мира, могут поучиться у Казахстана, лидер норвежской общины ответил: "Дальновидное видение руководства Казахстана, которое всегда придавало большое значение продвижению идеи многообразного общества стало главной ценностью для страны, поскольку именно многообразие способствует процветанию и повышению благосостоянию общества".

Руководивший более десятка лет Саамским парламентом Норвегии Руне Фьенхейм рассказал о том, как развивались взаимодействие и процедура консультаций между государственными властями

и парламентом саамов.

Он подчеркнул, что история многонационального Казахстана является хорошим примером того, как должны быть предоставлены равные возможности для граждан вне зависимости от их этнической принадлежности.

В своем выступлении Булат Сарсенбаев отметил, что межконфессиональный опыт Казахстана и усилия нашей страны по развитию диалога культур, религий и цивилизаций приобретает крайне важное значение в вопросе поиска решений на глобальные вызовы современного мира.

По окончанию семинара в адрес Казахстана прозвучали поздравления по случаю 30-летнего юбилея Независимости и пожелания дальнейшего стабильного развития и устойчивого мира.