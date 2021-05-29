США вместе с ЕС разработают санкции против Беларуси

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США совместно с Евросоюзом разработают санкции против белорусских чиновников из-за инцидента с самолетом Ryanair, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС.

США в координации с ЕС, другими партнерами и союзниками работают над санкциями в отношении представителей властей Белоруссии, связанных с "продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", отметила Псаки.

По ее словам, 3 июня Вашингтон также вернет ранее снятые санкции против девяти белорусских госпредприятий. Кроме того, США приостановят действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства, заключила пресс-секретарь.

27 мая глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсуждает два основных направления для новых санкций против Беларуси— экспорт калийных удобрений и транзит газа из России. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Беларусь— один из крупнейших экспортеров калийных удобрений, и большинство ее поставок идут через страны Балтии, поэтому "их легко будет контролировать".