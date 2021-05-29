Сильная жара ожидается в Казахстане. Погода на 30 мая

Прогноз погоды по территории Казахстана на 30 мая предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на юго-востоке возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере и юго-западе - туман. РГП "Казгидромет"

В Жамбылской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем местами - гроза, в Жамбылской области возможно выпадение града.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, днем в Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в Карагандинской области местами - гроза.

В Мангистауской, днем в Атырауской областях местами, днем в Туркестанской области в горах ожидается гроза, в Мангистауской области местами - туман.

Днем на большей части Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Акмолинской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Алматинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, в отдельном районе Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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