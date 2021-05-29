Хотел надругаться - нападение на девушку попало на видео в Кокшетау

В Кокшетау на видео попало нападение на девушку, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на Telegram-канале kokshetautoday, инцидент произошел в районе старого мясокомбината.

Это было сегодня в 04:30 утра на нашем районе. До полиции не дозвонились, было занято. Насильник убежал. Описание парня: казах, глаза узкие, губы пухлые, темные волосы, кожа темная (смуглая), бороды нет, был в кепке. Девушка не пострадала, - говорится в сообщении.

На видео присутствует ненормативная лексика!

В областной полиции прокомментировали данное видео.

Видео изучено, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств дела и участников данного видео. пресс-служба ДП Акмолинской области