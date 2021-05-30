Батыр Джукембаев потерпел первое поражение в карьере.Видео

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-0, 14 КО) провел бой против пуэрториканца Сабриэля Матиаса (16-1, 16 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Они вышли на ринг в вечере бокса в Карсоне (США, штат Калифорния). Бой был рассчитан на двенадцать раундов и закончился, когда казахстанец не вышел на девятый раунд, в четвертом он побывал в нокдауне . Видео боя можно посмотреть ниже.

Таким образом, Матиас одержал 17 победу в своей профессиональной карьере, а Джукембаев потерпел первое поражение. Добавим, что этот поединок проходил в рамках мини-турнира, организованного Международной боксерской федерацией (IBF).

Победивший в этом бою Матиас теперь встретится с победителем второго "полуфинала": в нем сойдутся британский боксер Льюис Ритсон (21-1, 12 КО) и аргентинец Херемиас Понсе (27-0, 17 КО). Затем победители двух поединков сразятся между собой и определят официального претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF.