Появилась информация о погибших после схода селя в Чарыне

На Чарынском каньоне 29 мая произошел грязе-селевой выброс, в результате которого погибли два человека, сообщает zakon.kz.

К большому сожалению, по полученной на информации, среди отправившихся на экскурсию были 8 школьников - учащихся гимназии №199 г.Алматы.

Их сопровождали пять родителей учеников и три учителя, - говорится в сообщении Министерства образования и науки.

В результате случившегося погибли ученица и учитель профильных предметов. Трое детей пострадали, сейчас они находятся в больнице. Их состояние удовлетворительное.

Также в ведомстве выразили искренние соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Сейчас, когда учебный год завершился, наверное, многие учителя и родители уже запланировали поездки, экскурсии. Просим вас беречь себя и детей. Будьте максимально осторожными отправляясь с детьми на отдых, на экскурсии: не спускайтесь к водоемам, не подходите к опасным местам, всегда находитесь возле детей. Нет ничего важнее и дороже ваших жизней, - добавили в МОН.