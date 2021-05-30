Командир военного подразделения насмерть сбил велосипедиста в Карагандинской области

Велосипедиста сбил на автомобиле командир одного из воинских подразделений, сообщает zakon.kz.

Велосипедист ехал возле дома № 61 по улице Макаренко в городе Сарани. В этот момент его сбил автомобиль ВАЗ 2110. За рулем был командир одного из воинских формирований. Он был в салоне не один – на пассажирском сиденье находился его коллега, - пишет instagram-паблик Патриот Караганды.

Паблик сообщает, что военные не сразу вызвали врачей и полицию. Сначала они пытались поднять велосипедиста и положить в салон машины. Пострадавший был без сознания. Но этот процесс увидел таксист. Он остановился и потребовал, чтобы они не трогали парня до приезда врачей.

У умершего была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые переломы ребер – 5, 6, 7, 8, 9 со смещением вправо. Также был диагностирован закрытый перелом плеча.

Военный и его коллега, предположительно, могли быть нетрезвыми. Нашлись очевидцы, которые рассказали, что военнослужащие долго сидели в машине во дворе, распивали в машине какие-то напитки. И только потом, в час ночи, завели машину и поехали. И в этот момент они сбили возле многоэтажного дома велосипедиста.

Погибший работал начальником охраны угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау". Ему было 32 года.

Мы с 27 мая боролись за его жизнь. Сегодня ночью наступила биологическая смерть. Травма головы очень тяжелой, — сообщили в клинике имени Макажанова.

Учитывая смерть мужчины, уголовное дело в отношении командира одного из воинских подразделений будет переквалифицировано на более тяжкую статью Уголовного кодекса.

Погибший был в хорошей физической форме и очень дисциплинированным и ответственным. За свои качества он получил по службе повышение – стал начальником охраны Угольного департамента компании "АрселорМиттал Темиртау".