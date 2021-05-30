Выяснилось состояние шестерых пострадавших в Чарыне

29 мая 2021 года в центральную районную больницу Уйгурского района поступило 6 пострадавших в Чарынском коньоне, сообщает zakon.kz.

Двое из них-дети 2009 и 2010 года рождения. В настоящее время ребенок 2009 года рождения доставлен в Алматинскую региональную детскую больницу. Госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Состояние тяжелое, стабильное. Диагноз: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Множественные ссадины тела.

Больная 2010 г.р госпитализирована в хирургическое отделение ЦРБ Уйгурского района. Диагноз: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Множественные ссадины в нижних конечностях.

Пациент 1976 г.р. Диагноз: Сотрясение головного мозга. Множественные ссадины. Больная госпитализирована в хирургическое отделение.

Пациент 1991 г.р. Диагноз: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Множественные ссадины тела. По настоянию родственников забрали в город Алматы для дальнейшего обследование и лечение.

Два человека направлены на амбулаторное лечение.

Руководитель управления здравоохранения Ниязбеков Умирзак Абильсеитович специально посетил больницу, где ознакомился с состоянием пострадавших и дал ряд поручений медперсоналу по уходу за пострадавшими. Кроме того, из Алматинской региональной детской больницы выезжали травматологи и реаниматологи, которые оказали квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим школьникам.