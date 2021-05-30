Москвич подал в суд на Посольство Казахстана из-за квартиры

Житель Москвы подал в суд на Посольство Казахстана из-за испорченной мебели и задолженности по аренде квартиры, передает zakon.kz.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash. Там сообщается, что мужчина по имени Максим сдавал квартиру сотруднику казахстанского посольства два года. И, якобы, по прошествии этого времени он обнаружил квартиру в удручающем состоянии.

На холодильнике красовалась огромная царапина, обивка дивана была порвана, бытовая техника не работала..., - говорится в посте.

Арендодатель оценил ущерб и подал иск к Посольству Казахстана на один миллион двести тысяч рублей (около 7 млн 023 тысяч тенге).

В пресс-службе МИД РК отказались комментировать эту информацию, назвав ее "чушью".

Однако на сайте Московского городского суда удалось найти документы по данной истории.

Еще в ноябре 2020 года судья Мосгорсуда Казаков рассмотрел гражданский иск М. Шуба к Посольству РК в РФ.

Как следует из материалов дела, 22 августа 2016 года между (фио) и Посольством РК в Российской Федерации заключен договор аренды жилого помещения, по условиям которого арендодатель за плату предоставляет принадлежащую ему на праве собственности квартиру арендатору во временное владение и пользование для проживания в ней сотрудника Посольства. Ссылаясь на то, что за арендатором имеется задолженность по оплате арендных платежей, проживавшие в квартире лица съехали, однако арендованная квартира арендодателю не возвращена по акту, при этом проживавшие там лица причинили ущерб жилому помещению, а также мебели и оборудованию, (фио) обратился в Московский городской суд с настоящим иском, - говорится в определении Мосгорсуда.

Суд отказал москвичу в удовлетворении его иска.

Из пунктов 1 и 9 спорного договора аренды жилого помещения следует, что, принадлежащее истцу жилое помещение предоставляется Посольству РК в РФ во временное владение и пользование для проживания в ней сотрудника Посольства и членов его семьи. Следовательно, данная сделка не носит коммерческого характера, заключена Посольством в рамках реализации суверенных властных полномочий государства, а именно представительства интересов Посольства в РФ. Текст договора аренды не содержит условий о передаче споров, в случае их возникновения между сторонами, в российский суд или каких-либо иных положений, свидетельствующих об отказе Посольства от юрисдикционного иммунитета при осуществлении своих суверенных полномочий. В соответствии с частью 5 статьи 417.7 Гражданского процессуального кодекса РФ в случае, если суд в предварительном судебном заседании или при разбирательстве в судебном заседании пришел к выводу о наличии у иностранного государства судебного иммунитета, суд прекращает производство по делу в отношении его.



Судя по данным сайта Мосгорсуда, М. Шуба не остановился на этом решении и подал частную жалобу. 5 марта производство по делу было приостановлено. Рассмотрение иска назначено на 11 октября текущего года.