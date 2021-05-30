Шокирующие кадры избиения ребенка в Павлодаре попали в Сеть

В Павлодаре женщина избила своего 10-месячного ребенка, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Instagram-паблике zhaloby_pavlodar, инцидент произошел в Павлодаре по адресу: ул. Муткенова, 52.

На видео попали шокирующие кадры, как в районе второго Павлодара женщина избивает своего маленького ребенка, - говорится в сообщении.

В областной полиции сообщили, что в отношении матери начато досудебное расследование.

Данный факт зарегистрирован в Северном отделе полиции Павлодара. Установлено, что женщина 1989 года рождения - мать малолетнего. В отношении матери начато досудебное расследование по статье 140 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов

Также в ведомстве сообщили, что малолетний осмотрен сотрудниками органов здравоохранения. В настоящее время жизни малолетнего ребенка ничего не угрожает, госпитализирован в больницу.

Установлено, что мать одна воспитывает троих несовершеннолетних детей: 14 и 12 лет, малолетнему 10 месяцев, - добавили в пресс-службе ДП области.