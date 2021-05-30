Главный санврач РК внес изменения в постановление о карантине

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление "О внесении дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 27 января 2021 года №3", сообщает zakon.kz.

В частности, в документе говорится, что медицинские организации, задействованные в проведении вакцинации против КВИ:

1) выдают справку о вакцинации против КВИ, проведенной в Республике Казахстан, гражданам Республики Казахстан по требованию на бумажном носителе по форме, согласно приложению 5 к настоящим Методическим рекомендациям, с 1 июня 2021 года;

2) выдают справку о вакцинации против КВИ, проведенной в Республике Казахстан, иностранным гражданам по требованию на бумажном носителе по форме, согласно приложению 5 к настоящим Методическим рекомендациям, c 1 июня 2021 года;

3) организовывает проведение вакцинации против КВИ лицам с ограниченными возможностями из числа инвалидов с выездом на дом.

Кроме того, медицинские учреждения, задействованные в проведении вакцинации против КВИ:

1) вводят в Модуль "Вакцинация" РПН МЗ РК сведения о вакцинации против КВИ граждан Республики Казахстан, получивших прививку против КВИ за рубежом, при предоставлении подтверждающих документов с 1 июля 2021 года;

2) вводят в Модуль сведения о вакцинации против КВИ граждан Республики Казахстан, получивших прививку против КВИ вакциной "QazCovid-in" ("QazVac") в рамках клинических исследований, при предоставлении подтверждающей информации Министерства образования и науки Реcпублики Казахстан (МОН РК);

3) вводят в Модуль сведения о вакцинации против КВИ сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки Реcпублики Казахстан, получивших прививку против КВИ вакциной "QazCovid-in" ("QazVac") при предоставлении подтверждающей информации МОН РК.

Контроль за исполнением настоящего постановления он оставил за собой.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, - отмечается в документе.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.