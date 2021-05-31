Казахстан феерично выиграл чемпионат Азии по боксу среди женщин

Женская сборная Казахстана по боксу не оставила шансов своим соперникам из Узбекистана и Индии в итоговом общекомандном медальном зачете чемпионата Азии 2021 года, передает zakon.kz.
Турнир проходит в Дубае (ОАЭ).
По данным sports.kz, казахстанские боксерши завоевали на турнире восемь золотых медалей: Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (51 кг), Дина Жоламан (54 кг), Римма Волосенко (60 кг), Милана Сафронова (64 кг), Валентина Хальзова (69 кг), Фариза Шолтай (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).
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Обладательницей "серебра" стала Владислава Кухта (57 кг), "бронзы" - Марина Вольнова (75 кг).
1. Казахстан - 8-1-1;
2. Узбекистан - 1-5-2;
3. Индия - 1-3-6;
4. Индонезия - 0-1-0;
5. Монголия - 0-0-3;
6. Таджикистан - 0-0-2;
7. Филиппины - 0-0-1;
8. Шри-Ланка - 0-0-1;
9. Кувейт - 0-0-1;
10. ОАЭ - 0-0-1.
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