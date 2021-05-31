В США мужчина отсидел в тюрьме 32 года за убийство, которое он не совершал, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, Гилберт Ли Пул был арестован в конце 1988 года по обвинению в убийстве Роберта Мехиа. В 1989 году суд приговорил его к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Приговор был вынесен на основании ложных показаний его бывшей девушки, и утверждений эксперта-стоматолога, который заявил, что на теле погибшего остался след его укуса.

Показания бывшей девушки он отвергал еще во время следствия, а исследования отпечатков зубов в наше время не считаются достаточно обоснованными с научной точки зрения и не могут служить прямым доказательством. Кроме того, свидетели утверждали, что вечером перед убийством видели Мехиа с неизвестным, который вел себя агрессивно и был вооружен ножом. Тем не менее суд счел собранные улики достаточными для вынесения сурового приговора.

Проведенный после суда анализ ДНК показал, что следов Пула на месте преступления не было, однако в конце 1980-х результаты таких исследований еще не принимались к рассмотрению следствием.

В 2015 году был проведен повторный анализа ДНК. Его результаты показали, что некоторые пятна крови с места преступления не принадлежат ни Пулу, ни Мехиа.

26 мая 2021 года судья отменил пожизненный приговор Гилберту Ли Пулу и постановил отпустить его в тот же день.

Теперь он постепенно привыкает к современной жизни. Он признался, что никогда не держал в руках мобильного телефона и побаивается снова садиться за руль автомобиля.