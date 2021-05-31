Ученый заявил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Американский ученый предупредил человечество об угрозе COVID-26 и COVID-32, сообщает zakon.kz.

Эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям Питер Хотез заявил о необходимости обстоятельно изучить происхождение COVID-19. Для этого необходимо отправить в Ухань, где началась эпидемия, вирусологов и эпидемиологов. На месте ученые смогут собрать данные и необходимые образцы.

Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке. Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, — сказал он.

По его словам, было бы трудно получить сведения о происхождении коронавирусной инфекции без сотрудничества с Китаем.

Необходимо оказать сильное давление на Пекин, включая возможные санкции, чтобы специалистам был дан беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям, - добавил ученый.

По информации Lenta.ru, в феврале США выразили беспокойство в связи с первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса. Эксперты организации назвали передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии. При этом эксперты организации не смогли установить источник коронавируса среди животных в Ухане. Китайские власти отказались передать ВОЗ данные о самых первых днях вспышки эпидемии.