В Казахстане до сих пор живут граждане с паспортами СССР

Несмотря на принятие Казахстаном независимости 30 лет назад, все еще встречаются граждане с паспортом образца СССР, сообщил на брифинге начальник отдела Комитета миграционной службы МВД РК Гани Шымырбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Основными трудностями при подтверждении статуса лица является то, что несмотря на то, что Казахстан принял независимость более 30 лет назад, до сих пор выявляются граждане, которые проживают на основании паспорта старого образца СССР, либо утерявшие паспорт, либо вообще без никаких документов, — сообщил Гани Шымырбаев.

Он добавил, что все лица, проживающие до настоящего времени без документов, должны обратиться по месту проживания в полицию, и должны при себе иметь свидетельство о рождении, либо справку, либо аттестат об окончании образования.

Хоть какой-то документ, который есть на руках. Далее наши сотрудники будут запрашивать данные и устанавливать статус для определения гражданства. Если они действительно родились и проживали в другом государстве, то работа будет проводится через посольства, — уточнил глава отдела Комитета миграционной службы.

На брифинге напомнили, что с сентября 2020 года до мая 2021 года совместно с НПО проведена широкомасштабная идентификационная кампания по выявлению и документированию лиц с неопределенным гражданством.

Отмечается, что согласно сложившейся практике недокументированные лица, это чаще всего лица, пребывающие в страну по недействительным паспортам одной из стран СНГ, либо владельцев паспортов СССР образца 1974 года.

Согласно данным МВД, по результатам акции установлено 4 686 недокументированных лиц. Большинство фактов в Алматинской — 599, Карагандинской — 541, Туркестанской — 426, Акмолинской — 326, Жамбылской — 350 областях. Из документ удостоверяющий личность получили 3 408 человек. В отношении 1 278 лиц, процедура подтверждения гражданства завершается.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан