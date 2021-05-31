Трагедия на Чарыне: учитель погиб, спасая детей

В Управлении образования Алматы рассказали об учителе, который погиб, спасая учениц на Чарынском каньоне, передает zakon.kz.

Мерей Ибрагимов был педагогом художественных дисциплин. Ему было 26 лет.

Преподавал 3 года со дня открытия КГУ СГ 199, общий педагогический стаж 5 лет. О нем отзываются как об очень ответственном педагоге, любимом учителе всех учеников без исключения, мастере своего дела.

Выпустил не одно поколение выпускников. Особенная яркая творческая личность, лидер по жизни, целеустремленный, всегда подарит всем свою улыбку, душа компании. Да, правда, он действительно трагически погиб, спасая детей, учениц гимназии, он схватил детей и тянул их вверх, поднялись на один уровень вверх, двоих он еще выше поднял и схватил еще двух девочек, чтобы поднять, но не успел, их накрыло волной, стихия оказалась сильнее его, - сообщили в Управлении образования Алматы.

Читайте также: Трагедия на Чарынском каньоне: на экскурсии были школьники

Это рассказали очевидцы, которые тоже сверху принимали детей, и их накрыло волной и унесло, но они смогли выбраться.

Мерей держал девочку и его ударило камнем... Он многократно вывозил детей в различные учебные поездки, и всегда отличался активным участием в безопасности детей. Вся школа, все дети скорбят с семьей Мерея Нургазиевича, - отметили в ведомстве.

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс, в результате которого погибли два человека: учитель и ученица. Одна девочка пропала без вести. Ее нашли живой на следующий день, сейчас ребенок в больнице.