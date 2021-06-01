Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться - Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, страна находится в "желтой" зоне. В "красной" зоне - город Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская области. В "желтой" зоне находится шесть регионов - город Алматы, Атырауская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области. Остальные восемь регионов в "зеленой" зоне.

В целом по республике продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось с 15 тыс. до 12 тыс. случаев - или на 21% по сравнению с прошлой неделей. В целом за последний месяц заболеваемость снизилась в 1,6 раза, - сказал глава Минздрава на заседании правительства.

По состоянию на 1 июня занятость инфекционных коек по республике составляет 28%, реанимационных - 24%.

Глава Правительства поручил Министерству здравоохранения и акиматам в июне значительно увеличить темпы вакцинации населения.

Министерству здравоохранения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено принять меры по обеспечению бесперебойной работы мобильного приложения Ashyq, дальнейшему масштабированию его применения в секторе услуг.

Тамила Языкова, Нур-Султан