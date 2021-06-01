Драка полицейского и мужчины на территории больницы попала на видео

В Алматинской области на территории больницы произошел скандал с участием полицейского и агрессивного мужчины, передает zakon.kz.

Инцидент попал на видео. В описании сказано, что это произошло в больнице Енбекшиказахского района. На записи мужчина, выражаясь нецензурной бранью, кидается на полицейского. Очевидцы пытаются его остановить. В какой-то момент сотрудник отталкивает агрессивного мужчину, а тот в ответ его пинает. Причина конфликта неясна. Мужчина пару раз повторил, что у него жена лежит в реанимации.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАЛДЫКОРГАН 24/7 (@kris_p_tdk)

В полиции Алматинской области сообщили, что в дежурную часть УП Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что в отделении приемного покоя Енбекшиказахской ЦРБ 45-летний житель с. Тургень нецензурно выражался в адрес медицинского персонала и разбил стекло.

После прибытия участкового инспектора на место происшествия установлено, что там находился мужчина, который нарушал общественный порядок. Прибывший на место сотрудник полиции попросил успокоиться гражданина, последний, игнорируя просьбу, беспричинно ударил его в область лица, после во дворе еще нанес удары и, воспользовавшись ситуацией, скрылся в неизвестном направлении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по ст. 293 ч.2 п.2 УК РК. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.