Открыть школы в новом учебном году рекомендует Казахстану ЮНИСЕФ

Глава представительства ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен рекомендовал открыть школы в новом учебном году с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом он сказал на заседании правительства РК, передает корреспондент zakon.kz.

ЮНИСЕФ рекомендует открыть все школы в новом учебном году с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Школы должны закрываться в последнюю очередь и открываться в первую, - подчеркнул глава представительства ЮНИСЕФ.

По его словам, из-за закрытия школ в период пандемии каждый третий школьник в мире, а это 463 миллиона детей, не имели дистанционного доступа к образованию, и дети Казахстана не стали исключением.

Министерство образования признает необходимость принятия срочных мер для оптимизации этих последствий. ЮНИСЕФ в Казахстане рекомендует провести мониторинг для определения потерь в обучении. По его результатам рекомендуется сформировать и протестировать программы по восстановлению знаний учащихся на основе индивидуального подхода, - сказал г-н Артур ван Дизен.

Он добавил, что со своей стороны международная организация готова оказать помощь в разработке таких программ.

Оксана Скибан, Нур-Султан