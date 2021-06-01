В Казахстане утвердили максимальные ставки по тенговым депозитам

1 июня 2021, 11:38
Фото: zakon.kz

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июль 2021 года, передает zakon.kz.

Как отмечается, максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам остаются неизменными в виду отсутствия пересмотра значения базовой ставки Национального Банка Казахстана, которой они соответствуют.

Максимальные ставки по долгосрочным срочным и сберегательным депозитам на 24 месяца были сохранены на прежнем уровне по причине низкой активности в данных сегментах депозитного рынка. При этом самыми доходными среди тенговых депозитов остаются сберегательные без права пополнения сроком на 12 месяцев – 14,0%, - говорится в сообщении.


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