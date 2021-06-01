Дарига Назарбаева: В Казахстане увеличивается количество реабилитационных центров 

В Экибастузе состоялось открытие обновленного реабилитационный центр "Әлем", сообщает zakon.kz.

Новое современное здание, где располагается центр, будет принимать детей и молодых людей с диагнозом ДЦП и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Площадь центра составляет 4000 кв.м. В первую очередь именно благодаря такой внушительной площади центр расширил спектр своих услуг.

Ранее, центр "Әлем" охватывал своими услугами до 44 молодых людей до 18 лет. Теперь же центр могут посещать до 100 человек в возрасте до 29 лет (из них: 30 детей амблуаторно с 3 месяцев от рождения и до 2,5 лет; 30 детей - от 2 до 18 лет; 40 человек с особыми потребностями - 18 до 29 лет).

Для детей от 2 до 18 лет открыты кабинеты фельдшера, лечебно-физкультурный кабинет, кабинет логопеда.Тренажерный зал, массажный кабинет, кабинет психолога и гидромассажный кабинет смогут посещать молодые люди с особыми потребностями в возрасте от 18-29 лет. Также предусмотрен новый вид реабилитации – это иппотерапия (езда на лошадях). Кроме того, в центре имеются столовая, где предусмотрено трехразовое питание, концертный зал и бассейн. Особенностью центра является и то, что проезд детей в центр "Әлем" осуществляется ежедневно на бесплатной основе, а реабилитация каждого ребенка проводится по индивидуальной программе. Модернизация центра - важное событие для Павлодарской области, в которой в последние годы возросло количество людей с диагнозом ДЦП. Только в Экибастузском регионе зарегистрировано 296 больных в возрасте от 16 до 27 лет.

В открытии центра "Әлем" приняла участие директор Фонда Нурсултана Назарбаева, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель попечительского совета Альянса женских сил Казахстана Дарига Назарбаева.

Радует, что у нас в стране количество новых реабилитационных центров увеличивается. Потому что тысячи ребят с особыми потребностями нуждаются в нашей поддержке и помощи. Практически нет таких заболеваний, которые нельзя вылечить, если своевременно прилагать усилия к выздоровлению. В реабилитационных центрах дети обретают силу и реализуют возможности для этого. И я верю, что каждый из них найдет свое место в жизни. Конечно, для этого нужно терпение. Нам, взрослым, необходимо всячески поддерживать детей, дарить им свою любовь, - отметила Дарига Назарбаева в своем выступлении на церемонии открытия центра.

Директор Фонда подчеркнула, что важно, чтобы такие центры, как "Әлем", в котором работают чуткие профессионалы своего дела, были в каждом городе и районе страны.