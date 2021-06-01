Прогноз погоды на 2 июня в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 2 июня, сообщает zakon.kz.

На большей части республики сохраняется обширный циклон, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, возможен град. Лишь на севере под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на юге – пыльная буря, сообщили в РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, утром и днем Кызылординской областях местами ожидается шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем – пыльная буря, возможен град. В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью – туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается ночью и утром местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается днем - усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами возможен град. В Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами – возможен град.

Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Туркестанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, местами Атырауской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской в отдельных районах Акмолинской, Павлодарской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.