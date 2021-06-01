Казахстанка заявила, что ее дочери вкололи компоненты разных вакцин

Карагандинка Ольга Величко заявила, что ее 19-летней дочери вкололи второй компонент от другой вакцины - вместо Hayat-Vax она получила "Спутник-V", сообщает zakon.kz.

Хочу рассказать о том, что сегодня из-за халатного отношения мед работников к выполнению своих обязанностей, моей дочери ошибочно ввели неверный компонент вакцины от коронавируса. Первый компонент получали в частной медицинской организации. Это была арабская вакцина. При получении строго был соблюден алгоритм вакцинации. За получением второго компонента дочь обратилась по адресу улица Крылова, 44 прививочный пункт от КГКП "Поликлиника №1". Перед вакциной врач не измерила ни давление, ни температуру, ни уровень насыщения кислородом крови, как требует протокол, - рассказала Величко редакции ekaraganda.kz.

По ее словам, в анкете дочери было указано, что она вакцинирована арабской вакциной, однако медсестра, не показав ампулу с препаратом, ввела российскую инъекцию.

После дочери в кабинет зашла моя сестра за тем же компонентом, она и обратила внимание, что медсестра собирается вводить ей "Спутник- V". После возмущения сестры, выяснилось, что моей дочери ошибочно поставлена вакцина "Спутник-V", вместо арабской. Когда я, после звонка дочери, приехала в пункт вакцинации и стала разбираться, почему не соблюден протокол вакцинации, по чьей вине допущена такая ошибка, естественно, никто вразумительного ответа не дал. Медсестра просто молчала, а приехавшие врачи из "Поликлиники №1" посоветовали мне надеяться на силы организма дочери и верить в светлое будущее. Я написала жалобу в Управление здравоохранения Карагандинской области, жду ответа, надеюсь, что последствия этой халатной ошибки нас минуют, - отметила Величко.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что в настоящее время проводится служебное расследование.

В данное время вакцинированная чувствует себя нормально, но Величко беспокоит, не возникнет ли каких-либо последствий в будущем. По ее словам, сейчас такими способами ставят вакцины только в качестве эксперимента, но безопасен ли сам метод еще до конца не изучено.

Уважаемые карагандинцы, те времена, когда, придя на прививку, с верой в профессионализм медработников можно было просто протянуть медсестре руку для инъекции, давно прошли. Если вы все-таки решились на вакцинацию, то вы должны быть проинформированы врачом о последствиях, должны быть осмотрены врачом, вам должны показать ампулу с вводимым препаратом, при вас должны надеть стерильные перчатки и распечатать упаковку со шприцем. Наше здоровье только в наших руках! - обратилась к жителям Караганды Величко.