Шокирующие кадры драки родителей за карусели в Караганде попали в Сеть

В Сеть попали шокирующие кадры драки родителей за бесплатные карусели в центральном парке Караганды, сообщает zakon.kz.

Ранее в управлении парками культуры и отдыха сообщали, что 1 июня - в Международный день защиты детей будет организовано бесплатное катание с 12:00 до 17:00 детям до 14 лет на аттракционах, которые состоят на балансе управления, а именно: "Сюрприз", "Колесо обозрения", "Ромашка", "Детская железная дорога".

Видео, снятое 1 июня, опубликовали в Telegram-канале SHOCK KRG.

В следствие не соблюдения населением карантинных норм в Центральном парке города, руководством КГКП "Управление парками культуры и отдыха" принято решение о приостановлении деятельности аттракционов и объектов бизнеса, находящихся на территории. Призываем карагандинцев и гостей города отнестись с пониманием и соблюдать санитарные нормы. пресс-служба акимата Караганды

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области напомнили, что, согласно постановлению главного санврача области от 21 мая №13, жителям и гостям области при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

Также жителям необходимо соблюдать правила ношения защитных масок согласно настоящему постановлению, - напомнили в областном ДСЭК.

Кроме того, как пояснили в ведомстве, деятельность аттракционов на открытом воздухе разрешена при строгом соблюдении противоэпидемических мероприятий, в том числе во время работы парка проводится дезинфекция всех поверхностей каждые три часа по зонам, посадка на аттракционы через одно сидение не менее 2 м.

Карагандинская область находится в "красной" зоне. Кроме того, в местах массового скопления людей могут быть бессимптомные вирусоносители, в связи с чем призываем жителей и гостей области строго соблюдать все карантинные меры, - напомнили в департаменте.

Карагандинская область с 7 апреля находится в "красной" зоне по коронавирусу.