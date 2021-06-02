Умирающих от голода лошадей нашли в степях Мангистау

Фото умирающих лошадей опубликовал в социальных сетях местный житель Бердимурат Торекенов, передает zakon.kz.

Осадков как таковых в степях в этом году не было. Большинство пастбищ высохли и из-за отсутствия кормов. Местные фермеры ищут новые места кормежки. Недавно несколько пастухов гнали скот из села Акшымырау на пастбище — по дороге погибли три лошади, на обратном пути — пять. Последствия засухи могут привести к упадку сельского хозяйства, - написал Бердимурат Торекенов.

Пользователи Facebook были шокированы фотоснимками.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акима Мангистауской области, пишет lada.kz.

Как сообщается, на минувшей неделе по поручению областного акима создана рабочая группа, и начата кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств. На закупку корма для фермеров из других регионов страны через СПК "Каспий" выделены необходимые средства.

Власти ведут переговоры с Костанайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областями по поставкам кормов, а также использованию пастбищ и сенокосов.

Рабочая группа во главе с заместителем акима области Галымжаном Ниязовым посетит Алгинский, Байганинский, Мартукский, Мугалжарский, Кобдинский, Темирский районы Актюбинской области. На днях аким Бейнеуского района с той же целью посетил Актюбинскую область и создал договоренность о диалоге с руководителями этих районов, – рассказали в акимате.