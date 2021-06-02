Депутат сравнил "КазАвтожол" с беспредельщиком в подворотне

Депутаты Мажилиса выступили в поддержку водителей и предпринимателей, несогласных с пятикратным увеличением тарифов за проезд по платным автодорогам. Об этом заявил сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса Азат Сембинов, обращаясь с депутатским запросом членов фракции ДПК "Ак жол" к министру индустрии и инфраструктурного развития Бейбуту Атамкулову, сообщает zakon.kz.

По словам депутата, возмущенные граждане справедливо указывают на несоответствие этого повышения тарифов качеству дорог, обращают внимание на непрозрачный характер деятельности компании "КазАвтожол", злоупотребление ее монопольным положением.

При этом парламентарий подчеркнул, что в 2013 году депутатская фракция партии "Ак жол" выступала против создания данной компании, заявив, что тем самым "создается очередной монстр, делающий коммерцию на государственных функциях и за счет налогоплательщиков".

Через пять лет, в 2018 году, при обсуждении платности дорог фракция "Ак жол" напомнила Министерству инвестиций, что "во всем мире платные автодороги вводятся только при наличии бесплатной альтернативной трассы, а вы оставляете людей без выбора, хотя дороги строятся на их же налоги, - заявил Азат Сембинов.

Члены фракции партии "Ак жол" заявляют, что сегодня аппетиты "КазАвтожол" вновь вызывают возмущение. Инициаторы объясняют переход к платности дорог требованиями рыночной экономики. Но рынок означает конкуренцию и наличие выбора. А подход "КазАвтожола" лишает транспорт не только выбора, но и обдирает, как беспредельщик в подворотне: "жизнь или кошелек".

Депутаты отмечают, что при наших расстояниях в Казахстане и без того затраты на транспортировку порой составляют 10-15% себестоимости товаров. А 5-кратный рост тарифа автоматически приведет к росту цен на продукты и товары для населения, которое и без того находится в крайне непростом положении.

Более чем странное решение, когда государство требует от бизнеса не повышать цены, а энергетикам и тому же "КазАвтожол" позволяет бесконечно задирать тарифы, при том, что у бизнеса нет возможности обойти этот грабеж, вся страна в экономических "заложниках" у монополий, - подчеркнул парламентарий.

Выражая поддержку водителям и предпринимателям, депутаты считают такое положение недопустимым и требуют добиться от компании отказа от заявленных планов по увеличению тарифа.