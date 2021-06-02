Снятие пенсионных "излишков" на недвижимость. Новые правила

В Казахстане ограничат круг родственников, которые смогут совершать сделки купли-продажи жилой недвижимости после снятия единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ, передает zakon.kz.

Новые правила разработали в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

В частности, предусматривается ввести запрет на сделки с близкими родственниками мужа или жены.

Не допускается использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга или супруги, близких родственников получателя и заявителя, а также близких родственников супруга. В целях контроля исполнения настоящего пункта получатель в личном кабинете при подаче электронного заявления на единовременную пенсионную выплату подписывает обязательство о не приобретении недвижимого имущества у перечисленных лиц, – говорится в документе.

Как отмечается, к близким родственникам относятся: родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Как считают в МИИР, поправка исключит возможность привлекать тещу, тестя, свекровь, свекра и других вышеуказанных родственников супругов к фиктивным операциям по купле-продаже жилья с использованием пенсионных накоплений для их обналичивания.

В первую очередь, данной нормой исключаются противоречия между нормативными актами действующего законодательства. Глава государства обозначил, что пенсионные накопления должны обеспечить прожиточный уровень в старости. И новой инициативой было позволено их использовать только на лечение или улучшение жилищных условий с пресечением спекулятивных схем по «обналичиванию» и недопущения извлечения дохода, - пояснили в министерстве.

Там отметили, что в указе Президент обозначил об исключении возможности покупки жилья у близких родственников, супруги за счет пенсионных накоплений.

В тоже время согласно Гражданскому законодательству и Кодекса "О браке (супружестве) и семье" приобретаемое имущество во время брака является совместным имуществом.

При удостоверении нотариальной сделки в случаях приобретении или отчуждении недвижимого имущества супругом или супругой предоставляется соответствующее согласие, - отметили в МИИР.

В связи с чем в правила вносятся уточнения по участникам сделки с учетом законодательных актов РК.

Так, в статье 33 Кодекса РК о браке (супружестве) и семье имущество, нажитое супругами во время брака, определяется их общей совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (супружества), относятся суммы доходов каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, суммы доходов с общего имущества супругов и раздельного имущества каждого из супругов, полученные ими пенсии, пособия, пенсионные накопления, за исключением единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий или оплаты лечения, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности, вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет суммы общих доходов супругов движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, паи, вклады, доли в уставном капитале, внесенные в кредитные организации или в иные организации, и любое другое нажитое супругами в период брака (супружества) имущество независимо от того, на чье имя в семье оно приобретено либо кем из супругов внесены денежные средства, в том числе имущество, приобретенное за счет единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий.

В связи с тем, что поступало множество различных обращений и запросов нотариальной палаты относительно правомерности сделки между зятем и тещей, свекровью и снохой и иных родственников супругов, в проекте Правил предусмотрено соответствующее уточнение, - заключили разработчики.

По данным Отбасы банка, на 26 мая 2021 года более159 620 казахстанцев использовали возможность досрочного снятия части пенсионных накоплений. Общая сумма полученных ими средств составила 1 трлн тенге.

При этом 51% из них потратили накопления из ЕНПФ на покупку недвижимости.