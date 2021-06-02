Очередное фейковое сообщение Билла Гейтса цитируют казахстанцы

Пользователи Казнета распространяют вновь фейковое высказывание Билла Гейтса, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Stopfake.kz, на этот раз поклонники конспирологических теорий приписывают ему слова о маркировке привитых против COVID-19 людей и о том, что без цифровой метки, подтверждающей вакцинацию, не разрешат работать.

Хотя ни о чем подобном основатель Microsoft не заявлял.

Сообщения о "маркировке" основаны на его комментарии на одной из платформ.

В конце концов у нас появятся цифровые сертификаты, которые будут показывать, кто выздоровел, кто был недавно протестирован или, когда у нас будут вакцины, кто уже привит, — написал он в ответ на вопрос о грядущих изменениях в сфере бизнеса.

Цифровой сертификат звучит не так пугающе и не подразумевает под собой никаких теорий заговора.

Подобные сертификаты, подтверждающие статус вакцинации, сейчас существуют во многих странах, включая Казахстан, - отмечают эксперты.