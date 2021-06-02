Годовалая девочка упала с крыши пристройки в Карагандинской области

Оставшись без присмотра взрослых, годовалый ребенок упал с крыши пристройки высотой 2,5 м, передает zakon.kz.

Что 2 июня в Сарани, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности упала с крыши пристройки (высотой 2,5 м) и доставлена в больницу девочка 2020 года рождения, - рассказывает ekaraganda со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Как уточняется, девочка доставлена в клинику имени Макажанова.

Девочка была осмотрена нейрохирургом. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Сейчас ее состояние удовлетворительное. По результатам осмотра будет принято решение дальнейшей тактики, - сообщили в управлении здравоохранения региона.