"Черные" копатели замечены у древних курганов в ВКО

Археологи ВКО спугнули "черных копателей", пытавшихся разграбить древние курганы, передает zakon.kz.

При задержании мы использовали свои ресурс, потому что по закону полиция ничего не может сделать если эти люди не приступили к работам, т.е. нет фактически разграбленных курганов. Эти люди ехали полностью оборудованные, все машины были оборудованы необходимым инвентарем, металлоискатели по последнему слову техники, погрузчиком, техника у них, и эта была, - рассказал глава крестьянского хозяйства "Шалабай" Куаныш Сулейменов телеканалу "Астана".

Как уточняется, местные жители боятся возвращения потенциальных грабителей. К слову, только на территории крестьянского хозяйства "Шалабай" более 200 погребений.

В данной ситуации будет очень обидно, если большое открытие уйдет в карман злоумышленникам, а страна может потерять, например, Евангелие сакского периода, были же научные труды, письмена, это будет очень обидно, - говорит Сулейменов.

Между тем, ученые заявляют, что "черные" копатели еще в прошлом веке разграбили множество курганов, и сейчас вновь активизировались.

Существует мировое сообщество этих черных археологов, аукционы существуют, они общаются между собой продают. В нашей стране нет специального закона, направленного против "черных" копателей. Наверное, на следующем этапе законодательной работы по совершенствованию закона об охране памятников истории и культуры, надо будет тоже ввести специальный раздел, - считает доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник института археологии им. А.Х. Маргулана Самашев.

За последние несколько десятков лет ни один "черный археолог" не был привлечен к уголовной ответственности или оштрафован, говорят местные ученые.

Стоить предметы древности могут от нескольких тысяч до миллионов долларов.

Для безопасности курганов будут установлены специальные таблички, что это памятники истории и охраняются государством.