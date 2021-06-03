Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 390 тысяч

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтвержден 390 376 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 272,

в городе Алматы – 203,

в городе Шымкенте – 54,

в Акмолинской области – 76,

в Актюбинской области – 41,

в Алматинской области – 65,

в Атырауской области – 72,

в ВКО – 85,

в Жамбылской области – 17,

в ЗКО – 95,

в Карагандинской области – 205,

в Костанайской области – 39,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 46,

в Павлодарской области – 63,

в СКО – 26,

в Туркестанской области – 18.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 193,

в городе Алматы -1 122,

в городе Шымкенте - 151,

в Акмолинской области - 99,

в Актюбинской области - 80,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 119,

в ВКО - 149,

в Жамбылской области - 25,

в ЗКО - 32,

в Карагандинской области - 329,

в Костанайской области - 29,

в Кызылординской области – 45,

в Мангыстауской области - 58,

в Павлодарской области - 62,

в СКО - 42,

в Туркестанской области - 40

Всего в стране выздоровело 362 018 человек от COVID-19