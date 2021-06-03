Казахстанцы заплатили более 1,2 млрд тенге за нарушение карантина

Более 1,2 млрд тенге заплатили казахстанцы за нарушение режима карантина, сообщает zakon.kz.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с 1 января по 31 мая мониторинговые группы провели 94 788 рейдов и проверили 585 343 объекта.

Кроме того, более 16 тысяч объектов работали с нарушением карантинных требований.

Чаще всего карантинный режим нарушали предприятия и объекты бизнеса в Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях, а также в Алматы и Шымкенте. Основные нарушения, которые выявляются в ходе мониторинга - это функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничения, проведение массовых мероприятий, - отметили в ведомстве.

По итогам выявленных нарушений в суд были переданы материалы по 300 делам, приостановлена деятельность 76 объектов бизнеса.

За нарушение карантинных мер оштрафованы 9,1 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и 6,8 тыс. физических лиц. Общая сумма штрафов составила более 1,2 млрд тенге, - добавили в пресс-службе.