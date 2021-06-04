Самолет с Ксенией Собчак экстренно сел в Шереметьево

Вылетевший из Санкт-Петербурга пассажирский самолет Airbus А321 экстренно сел в Шереметьево из-за работавшего датчика неисправности шасси, передает zakon.kz.

Жесть. На самолете при прилете в Москву с названием "Пирогов" три раза не вышли шасси. Потом шасси вышли, но встречали нас с пожарниками, - прокомментировала ситуацию летевшая данным рейсом телеведущая Ксения Собчак.

По данным "Накануне.ru", пассажирский самолет А-321 благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после того, как у него сработали датчики неисправности одной из стоек шасси.

Стремновато. Но главное никто не кололся что шасси не выходили. Узнали уже приземлившись, - написала в своем Telegram-канале Собчак.