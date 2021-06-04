Владельцам подтопленных домов в Уральске выплатят компенсацию

Больше 12 часов Уральск был во власти дождя, грома и молний. По оценкам экспертов, выпала полуторамесячная норма осадков. Тысячи семей остались без электричества. Затоплены социальные объекты и жилые дома, сообщает zakon.kz.

Сильнейший ливень, который обрушился на город, залил водой улицы, по ним приходится плыть, тротуары и дома. Водой затопило восемь социальных объектов, передает Первый канал "Евразия".

Стихия не обошла стороной и здание акимата. Около 9 000 семей остались без электричества и воды. Дождь, который начался накануне ночью, залил канализационные насосные станции. Проблему с водой уже решили, а вот с энергоснабжением все сложнее. Горожан попросили немного потерпеть.

Жителям многоэтажек в акимате предложили провести ремонт крыши по программе "Модернизация ЖКХ", а вот владельцам частных домов обещали помочь.

В службу 109 обратились 35 жителей города с жалобами на подтопление их домов. Городской акимат совместно с сотрудниками ДЧС ЗКО будет проверять каждый случай по отдельности, после чего будет составлен дефектный акт, с которым горожане должны обратиться к нам. Мы должны обследовать все заявки, которые нам поступили. Только тогда мы можем сказать, где именно требуется ремонт или помощь от акимата. заместитель акима Уральска Мирас Мулкай

Из-за небывалого количества осадков до краев заполнилась ливневая система. Стихия повалила деревья.

Силами ДЧС ЗКО и местными исполнительными органами произведена откачка более 800 кубометров воды. Задействованная общая группировка сил и средств составляет 125 человек личного состава, 45 единиц техники, 15 мотопомп. заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО Арман Токанов

Дождливая и ветреная погода в ЗКО сохранится еще несколько дней, говорят синоптики. Поэтому спасатели просят людей быть бдительными и в случае ЧС обращаться по телефону "горячей линии" 55-40-88. Заявки принимают круглые сутки.