Я не Марио, я Магомед – Киркоров перепутал футболистов сборной России

Популярный музыкант Филипп Киркоров во время визита на тренировку сборной России по футболу перепутал игроков национальной команды, сообщает https://www.zakon.kz/.

Видео казуса опубликовала пресс-служба сборной РФ.

Исполнитель вместе с сыном побывал в расположении сборной России по футболу перед товарищеским матчем национальной команды против Болгарии. Представляя Оздоева своему ребенку, Киркоров назвал игрока "Марио".

"Здравствуйте. Марио? Ну вот смотри, твой кумир", — говорит Киркоров сыну, очевидно, имея в виду защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

"Он по-русски говорит?" — обращается к кому-то певец.

"Да, конечно, говорю! Я не Марио, я Магомед Оздоев", — признается полузащитник "Зенита".

"А! Магомед! А…" — растерялся Киркоров. Затем попытался исправиться за неловкость и заметил, что "все футболисты такие красивые".

5 июня Филипп Киркоров исполнит гимн Российской Федерации перед товарищеским матчем сборной России против сборной Болгарии. Игра состоится на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.