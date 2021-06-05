Подозреваемую в торговле людьми казахстанку экстрадировали из Бахрейна

Казахстанка Зарифа Османова, подозреваемая в руководстве транснациональной организованной группой, экстрадирована из Бахрейна, сообщает zakon.kz.

5 июня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии МИД Казахстана из Королевства Бахрейн экстрадирована Зарифа Османова. Она подозревается в руководстве транснациональной организованной группой, осуществлявшей отправку девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации, - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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После совершения преступлений Османова скрылась от органов уголовного преследования и объявлена в международный розыск.

В настоящее время она водворена в следственный изолятор Нур-Султана, - добавили в ведомстве.